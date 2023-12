Das neue Weihnachtsdorf bringt ein skandinavisches Ambiente auf den Postplatz.

Flammlachs und Glögi sind die Highlights des kulinarischen Angebots.

Das Weihnachtsdorf ist auch eine Anlaufstelle für Geschenkideen.

Bildrechte: Norbert Millauer Ein bisschen verfroren, aber neugierig spazieren die Leute über den Postplatz in Dresden. Normalerweise findet hier der Dresdner Hüttenzauber statt, ein Weihnachtsmarkt für Après-Ski-Fans. Doch nicht in diesem Jahr – seit dem 30. November hat hier das finnische Weihnachtsdorf eröffnet. Der Dresdner Hüttenzauber ist vor das Haus der Presse in der Ostra-Allee 18 gewichen.

Skandinavische Gemütlichkeit

Bildrechte: Norbert Millauer Zwei große Tipis, ein großer Weihnachtsbaum und keine zehn Hütten sind jetzt auf dem Postplatz versammelt. "Es ist ein bisschen wenig an Ständen, finde ich, so für den großen Platz. Aber dafür ist es schön geschmückt", sagt eine Besucherin. Der Stil ist typisch skandinavisch, setzt sich aus natürlichen Materialien wie Holz und Tannengrün zusammen und strahlt Gemütlichkeit aus.

Traditionell finnische Kulinarik

Bildrechte: Norbert Millauer In einer roten Hütte wird typisch finnischer Flammlachs verkauft. Dafür wird der Fisch traditionell auf einem Holzbrett, das zuvor mit Öl und Salz eingestrichen wurde, direkt über dem Feuer gegart. Ein Highlight für viele Besucher. Wer Durst hat, kann sich dazu noch einen "Glögi" holen – eine finnische Version des Glühweins, die aus Beeren gemacht wird.

Bildrechte: Norbert Millauer Zum Genießen der finnischen Kulinarik kann man sich entweder an einen der Holztische stellen – oder man setzt sich in ein nordisches Tipi, wo man sich gleich am Lagerfeuer aufwärmen kann. Und wer nach dem Essen Lust hat, die skandinavische Gemütlichkeit mit nach Hause zu nehmen, stöbert noch durch das Sortiment der restlichen Holzhütten. Es gibt nordische Handwerkskunst, Felle und allerlei Mumintroll-Fan-Artikel.

Was ist denn eigentlich ein Mumintroll? • Der Mumintroll wurde von der schwedisch-finnischen Autorin Tove Jansson erfunden.

• Die Mumins sind Charaktere, die in einer Reihe von Büchern, Comics und einer animierten Fernsehserie erscheinen.

• Sie sind rundliche, weiße Wesen, die Ähnlichkeit mit einem Nilpferd haben.

• Die Geschichten der Mumins handeln oft von Abenteuern, Freundschaften und dem Entdecken der Welt um sie herum.

• Sie sind ein wichtiger Teil der finnischen Literatur und Kultur.

Von Finnland nach Dresden