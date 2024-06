Man biete deshalb pro Abend zwei Interessierten an, eine Station mitzupaddeln . Mit einer Bedingung: "Wenn sie bereit sind, mit jemandem in einem Boot zu fahren, der eine andere Meinung vertritt." Das ist nicht ganz einfach, wenn man jede Menge verschiedenfarbige Bojen mal rechts und mal links umfahren oder auf die Vorfahrt von Schiffen achten muss. Auch das Boot mit der Reporterin prallt mitten in einer Diskussion gegen eine plötzlich auftauchende Boje. Zum Glück werden nur die Füße nass.

Das Programm soll uns dabei helfen, eines Tages in der Schule mit gewissem, auch radikalem Gedankengut besser umgehen zu können. Habe ich da bei meinen Kindern gerade den Hitlergruß gesehen. Was tue ich dagegen, was wirklich hilft?

Denn am Zielort in Pirna wartet die nächste Bewährungsprobe für die angehenden Pädagoginnen und Pädagogen. Dort wollen die Studierenden mit Pirnaer Bürgern in einer offenen Runde über das Thema Migration sprechen. Partner ist unter anderen die Stadtverwaltung, sagt Student und Organisator Christoph Schmidt. Zum Finale am Freitagabend in Arzberg bei Torgau im Versuchsgut Köllitsch sei der Landesbauernverband sprichwörtlich mit im Boot.