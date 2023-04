Von Volkswagen zur Verkehrswende Die Initiative Verkehrswendestadt, in der sich Carl stark engagiert, hat ihren Sitz im Projekthaus Amsel44 in Wolfsburg und möchte den VW-Konzern umbauen. Carls Vision: "Wir streben eine Vergesellschaftung des Konzerns an und wollen ihn so umstrukturieren, dass er keine Autos mehr, sondern Straßenbahnen, Busse oder Fahrräder produziert für die breite Bevölkerung." Der Stammsitz von VW soll sich, so das Ziel der Aktivisten, von der Autostadt zur Verkehrswendestadt transformieren.