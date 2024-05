Wofür steht der Diversity-Tag? Den Diversity-Tag gibt es seit 2012 in Deutschland. Er soll darauf aufmerksam machen, dass Vielfalt und Inklusion in der Gesellschaft gefördert werden müssen. Menschen sollen die Möglichkeit haben - trotz physischer Einschränkungen oder chronischer Erkrankungen - offen und vorurteilsfrei in der Arbeitswelt und in der Freizeit teilzuhaben. Am Aktionstag beteiligen sich Privatmenschen und Organisationen.