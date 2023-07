Am Elberadweg in Wehlen hat der ADAC am Montag eine neue Radservicestation eröffnet. Radfahrerinnen und Radfahrer können dort kleinere Pannen direkt selbst beheben. Die Station ist ausgestattet mit allerhand Werkzeug: Fußluftpumpe inklusive Manometer, Reifenheber, Maulschlüssel, Rollgabelschlüssel, Schraubendreher, Inbus-Multitool und Speichenschlüssel. Egal ob ADAC-Mitglied oder nicht, die Station ist rund um die Uhr für alle Radler geöffnet. Insgesamt sechs Stationen gibt es bereits in Sachsen, in Königstein, Nünchritz, Zeithain, Belgern-Schildau, Dommitzsch, Bad Gottleuba-Berggießhübel und Oberwiesenthal. Zwei in Radebeul und Glauchau sollen in den nächsten Wochen folgen.