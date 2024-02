Der Karnevalsverein in Bad Schandau reagierte am Montag zunächst nicht auf eine MDR-Anfrage zur Stellungnahme. Die Umzüge in der Elbestadt waren bereits früher in die Schlagzeilen geraten. 2023 fuhr ein Wagen mit der Aufschrift "Asylranch" im Tross mit. Darauf tanzten mehrere Menschen, die sich als amerikanische Ureinwohner verkleidet hatten. Ein Mann in einem Regenbogen-Anzug war an einen Marterpfahl gebunden. Auf einem Schild stand geschrieben: "Deutschland dekadent und krank, Winnetou sucht Asyl im Sachsenland."