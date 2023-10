Bildrechte: picture alliance / Daniel Schäfer/dpa | David Schäfer

Nach jahrelanger Pause Winnetou reitet wieder über die Felsenbühne Rathen

20. Oktober 2023, 14:02 Uhr

Nach mehrjähriger Pause wird auf der Felsenbühne Rathen in der Sächsischen Schweiz ab Mai 2024 wieder ein Theaterstück nach Karl May aufgeführt. Unter dem Titel "Shatterhand" reiten die berühmten Blutsbrüder Winnetou und Old Shatterhand dann wieder über die Bühne. Seit der letzten Aufführung dieser Art auf der Felsenbühne ist nicht nur viel Zeit vergangen, sondern auch die "Winnetou-Debatte" geführt worden. Das hat Auswirkungen auf die Arbeit des Theaters.