Drei Menschen sind am Freitagabend bei einem Unfall in einem Restaurant in Freital verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel die Kartusche eines Sahnespenders in das heiße Öl einer Fritteuse und explodierte. Dadurch verteilte sich das Fett in der Küche, ein 63-jähriger Mitarbeiter erlitt schwere Brandverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter im Alter von 50 und 54 Jahren wurden leicht verletzt. Sie kamen ebenfalls ins Krankenhaus.