Rund 1,7 Millionen Beschäftigte sind in der Pflege tätig. Hier sind vielfältige physische und psychische Tätigkeiten zu bewältigen - Heben, Tragen, Zeitdruck, das nicht immer einfache Verhalten der Pflegebedürftigen. Da kommt einiges zusammen und deshalb haben sich die Wissenschaftler der Dresdner Außenstelle der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in die Praxis begeben und gemeinsam mit den Mitarbeitern dort einen Leitfaden für gute Stationsorganisation entwickelt.

Dieser wurde schon 2016 vorgestellt, sollte also in den meisten Einrichtungen schon Thema gewesen sein, so wie auch die Themen Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gefährdungsbeurteilung. Hier hat ja der Gesetzgeber auch bereits die Arbeitgeber verpflichtet, Schwachstellen zu identifizieren und zu beseitigen. Auch diese Themen werden in der Praxis oft - wie schon die Arbeitsschutzbelehrungen - als lästige Dokumentationsaufgabe wahrgenommen, die den Alltagsstress stört. Da ist das Thema psychische Belastung nicht weit, in Verbindung mit der hipp klingenden Work-Life-Balance.