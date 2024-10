Das Polizeirevier Pirna hat seit zwei Wochen einen neuen Chef. Philipp Albrecht leitet mit gerade einmal 36 Jahren die Dienststelle und sorgt für die Sicherheit von rund 90.000 Menschen in der Region. "Die neue Aufgabe ist für mich kein bloßer Karriereschritt, sondern eine Herzensaufgabe in meiner Heimatstadt", sagt Albrecht MDR SACHSEN.

Als er ein Jahr alt war, ist er aus Greiz in Thüringen mit seinen Eltern nach Pirna auf den Sonnenstein gezogen, erzählt er. Nach dem Abitur habe er Rechtswissenschaften studiert und eine Zeit lang im Bundestag gearbeitet.



2013 sei dann der berufliche Wechsel gekommen: Nach dem Polizeistudium in Rothenburg in der Oberlausitz habe er in Freital und Dresden Erfahrungen gesammelt. "Ich habe erkannt: Ja, das kann ich, und es macht mir Spaß", sagt Albrecht.