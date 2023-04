Eine Lastwagen-Barriere hat einen mutmaßlichen Autodieb nach einer Verfolgungsjagd von Sachsen nach Tschechien gestoppt. Darüber informierte eine Sprecherin der tschechischen Polizei am Dienstag. Der Mann sei demnach mit einem gestohlenen Luxuswagen auf der A17 von Deutschland aus in Richtung Tschechien gefahren. Bereits auf deutscher Seite hatte er den Angaben zufolge die Aufforderung der Polizei missachtet, anzuhalten und war davongefahren.

Um dem Flüchtigen den Weg abzuschneiden, wies die tschechische Polizei nach eigenen Angaben einen Lkw-Fahrer an, sein Fahrzeug quer über die Fahrbahn der Autobahn D8 (E55) auf tschechischer Seite zu stellen.



Der mutmaßliche Autodieb sei daraufhin mit dem gestohlenen Pkw gegen die improvisierte Straßensperre geprallt. Der Mann wurde laut Polizei festgenommen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Die Autobahn musste in Richtung Prag mehrere Stunden lang gesperrt werden. Die tschechische Kriminalpolizei ermittelt.