In der Nacht zum Sonnabend hat ein betrunkener Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut. Wie die Polizeidirektion Chemnitz MDR SACHSEN bestätigte, wollten Polizeibeamte in Lauter-Bernsbach den Pkw-Fahrer kurz vor 3 Uhr kontrollieren. Er flüchtete jedoch über die Bundesstraße 101 in Richtung Aue mit bis zu zu 130 Kilometer pro Stunde. In einer Kurve in der Ortschaft Niederpfannenstiel verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, landete in der Böschung und schleuderte zurück auf die Fahrbahn.