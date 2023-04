Bei einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 4 bei Wilsdruff haben Polizisten am Sonnabend einen Autofahrer durch Schüsse schwer verletzt. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, entzog sich der 46 Jahre alte Mann zuvor einer Kontrolle und floh mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn. Nach einer anschließenden Verfolgungsjagd konnten die Polizisten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Wilsdruff stoppen. Bei einer erneuten Kontrolle sei der Mann losgefahren und habe einen Polizisten erfasst, so die Polizei. Beamte schossen daraufhin auf das Fahrzeug. Der verletzte Fahrer stoppte einige Kilometer weiter, wurde festgenommen und in Krankenhaus gebracht.