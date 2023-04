Nach dem Unfall mit einem Reinigungsmittel in einer Sporthalle in Pirna konnten alle Kinder das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte das Landratsamt Pirna am Dienstag auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Montag auf dem Schulgelände in Pirna im Einsatz. Bildrechte: Daniel Förster

Knapp 60 Personen medizinisch versorgt

Am Montagvormittag war an einem Schulkomplex in Pirna Großalarm ausgelöst worden. Den Angaben zufolge hatten dutzende Schülerinnen und Schüler nach dem Sportunterricht über Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme und Atemnot geklagt. 59 Mädchen und Jungen der vierten, siebenten und neunten Klasse sowie eine Lehrerin wurden von Feuerwehr und Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Insgesamt 59 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin wurden bei dem Zwischenfall in Pirna verletzt. Bildrechte: xcitepress/Finn Becker

Reinigungsmittel während des Schulsports eingesetzt