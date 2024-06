Auf dem Weg in die Sächsische Schweiz: B172 in Pirna gesperrt

Wer in dieser Woche mit dem Auto in die Sächsische Schweiz möchte, muss sich auf Behinderungen einestellen. Von Montag bis Donnerstag wird die B172 in Pirna gesperrt. Wie das Landesamt für Straßenbau mitteilte, wird der 600 Meter lange Abschniti zum Sonnenstein hinauf neu asphaltiert. Die Umleitung in beide Richtungen führt über Rottwerndorf, Neundorf und Krietzschwitz. Über diese Route werden auch die Linienbusse umgeleitet. Nur für Fußgänger ändert sich nichts, die Gehwege seien von der Sperrung nicht betroffen, hieß es.