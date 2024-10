Das "sächsische Bergsteigen" ist am Dienstag in Wiesbaden offiziell als immaterielles Kulturerbe der Unesco anerkannt worden. Die Kletterform entstand nach Angaben des Sächsischen Bergsteigerbundes mitsamt seinen Kletterregeln vor rund 130 Jahren.

In der Sächsischen Schweiz dürfe nur ohne künstliche Hilfsmittel geklettert werden. Grund ist der sehr weiche Sandstein in der Gegend, der sonst beschädigt würde. Das Gestein würde beschädigt, wenn dort etwa Trittleitern in den Berg geschlagen würden, sagte Thomas Böhmer, Vorstand für Ausbildung im sächsischen Bergsteigerbund . "In der Sächsischen Schweiz hat sich das herausgebildet, was wir heute Freiklettern nennen."