Seit Jahren steigen die Einsatzzahlen der Bergrettung. Laut Statistiken des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mussten 2020 in ganz Sachsen die Einsatzkräfte 582-mal ausrücken, um Personen zu retten, die sich in den Mittelgebirgen des Freistaates verirrten oder verletzten. 2022 waren es schon 875 Gesamteinsätze. Allein in der Sächsischen Schweiz stiegen zwischen 2020 und 2022 die Zahl der Rettungen von 138 auf 177.

Vor wenigen Tagen erst musste die Bergwacht an einem Tag mehrmals in Not geratene Personen helfen. Zunächst hatte ein 73-jähriger Urlauber aus den Niederlanden in Höhe der Felsenburg Neurathen eine Stufe übersehen und war gestürzt.