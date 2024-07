Christian bezeichnet sich selbst als begeisterten CSD-Gänger, sei aber noch nie in Pirna gewesen, erzählt er. Warum dann heute? "Aktuell ist es umso wichtiger, auch in kleineren Städten Flagge zu zeigen. Wir wollen den Leuten Mut machen, auf die Straße zu gehen", sagt der 25-Jährige. Gerade mit Blick auf die hohen Wahlergebnisse der AfD müsse sich die queere Community gegenseitig unterstützen.

Die Stadt Pirna war im Februar deutschlandweit in die Schlagzeilen geraten, weil hier mit Tim Lochner im Februar erstmals ein AfD-naher die Wahl zum Oberbürgermeister gewählt wurde . Er kritisierte die evangelische Kirchgemeinde der Stadt, weil diese eine Regenbogenfahne an er Stadtkirche hisste, und zog Vergleiche mit der NS-Zeit . Danach kam es bundesweit zu Solidaritätsaufrufen mit Pirna unter anderem durch Komikerin Carolin Kebekus und Schauspieler Hape Kerkeling.

Zur Solidarität rief auch die Kölner Dragqueen Meryl Deep mit Pirna auf. Gemeinsam mit vielen Kölnerinnen und Kölner sind sie am Samstagmorgen mit Bussen aufgebrochen. Warum die siebenstündige Fahrt hierher? "Noch sind wir viele, noch sind wir stark in der Demokratie. Aber es gibt einen starken Wind dagegen und in Pirna ist er besonders stark", sagt Deep.

Von Veranstalter Christian Hesse fällt mit Blick auf die Hunderten CSD-Besucher auf dem Pirnaer Marktplatz die Last der letzten Wochen ab, erzählt er. Mit dem CSD solle entschieden für die demokratischen Grundwerte eingetreten werden. Denn die Lage in der Stadt bleibe gespalten in Unterstützer und jene, die die queere Community herb beleidigen und nicht in Pirna haben wöllten. "Das ist aber das, was uns in der ganzen Arbeit bestärkt", betont Hesse.