Pirna soll am Sonnabend noch bunter als sonst werden. Zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) werden Tausende Teilnehmende erwartet. Unter dem Motto "Vielfalt verbindet" soll auf dem Marktplatz weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Zeichen für Demokratie und Toleranz gesetzt werden, wie der Verein CSD in Pirna mitteilte.

Ziel sei, dass in Pirna mehr als 20.000 Menschen demonstrieren, teilt Deep mit. "Wir müssen unsere Demokratie jetzt schützen, damit wir weiterhin so bunt und vielfältig leben können", erklärte die Dragqueen. Auch von Berlin aus will eine bunte Gruppe aus Solidarität nach Pirna reisen.

Hintergrund der breiten Unterstützung ist das Verthalten des AfD-nahen Pirnaer Oberbürgermeister Tim Lochner (parteilos). Dieser hatte die evangelische Kirchgemeinde scharf kritisiert , weil sie an der Stadtkirche St. Marien eine Regenbogenfahne gehisst hatte. Anlass war der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai.

Lochner hatte es abgelehnt, aus diesem Anlass am Pirnaer Rathaus - wie bisher üblich - eine Regenbogenfahne wehen zu lassen. Auf das Vorgehen der Kirchgemeinde reagierte der Oberbürgermeister mit NS-Vergleichen. Am Kirchturm wurde einstmals auch die Hakenkreuzfahne gehisst, so Lochner. Die Gemeinde kündigte an, die Fahne zum CSD in Pirna wieder hissen zu wollen.