Junge Menschen für die Kunst und gerade die Alten Meister zu begeistern, das definiert der neue Direktor der Gemäldegalerie in Dresden als besonders wichtige Aufgabe.

Angesichts der heutigen Omnipräsenz von Bildern sieht Holger Jacob-Friesen im Museum einen wichtigen Ort, um "Bildkompetenz" zu vermitteln.

Sowohl Einheimische als auch Touristen möchte er mit den SKD-Schätzen anlocken.

Die junge Generation in den Blick zu nehmen, das sieht der neue Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, Holger Jacob-Friesen, als vorrangige Aufgabe.

Junges Publikum im Fokus

Ein Museum sei der ideale Ort, um Kunst zum Leuchten zu bringen. Doch sie müsse besonders jungen Menschen auch vermittelt werden, sagte er im Gespräch mit MDR KULTUR. Auch viele Werke der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ließen sich ohne Wissen über den biblischen Hintergrund, Mythologie oder Historie im Allgemeinen nicht verstehen. Museen müssten deswegen auch Orte der Bildung sein. "Wir wollen dieses Wissen zur Verfügung stellen. Persönlich bei einer Führung im Museum, aber auch digital, also auf ganz verschiedenen Kanälen, das ist unsere Aufgabe."

Museum als Cloud: Bildkompetenz vermitteln

Um bei jungen Menschen Interesse an Kunst, Geschichte und schließlich am Museumsbesuch zu wecken, braucht es Jacob-Friesen zufolge lebensnahe Bezüge. "Wir werden heute geflutet mit Bildern. Wir haben tausende Bilder auf unseren Handys. Auch das Museum ist in gewisser Weise eine Cloud, ein riesiger Bilderspeicher", so der studierte Kunsthistoriker. Nur dass ein Bild im Museum in der Regel das Ergebnis einer langen Beschäftigung mit einem Thema, einer Geschichte sei. "Es kommt darauf an, sich auf diese Geschichten einzulassen, um zum Kern eines Bildes vorzudringen." So sei es Aufgabe eines Museums, den genauen Blick zu schulen und "Bildkompetenz" zu vermitteln. Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Tass Kubedinov Igor

Begeistert von den Schätzen der italienischen Renaissance in Dresden

Holger Jacob-Friesen ist seit 1. März 2024 Direktor der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung bis 1800. Zuvor wirkte er über 25 Jahre in verschiedenen Funktionen an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, zuletzt als Leiter der Abteilung Sammlung und Wissenschaft, die auch Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett umfasst. Am renommierten Karlsruher Institut für Technologie ist er zudem Honorarprofessor.



Nun startet der 57-jährige neu bei den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Die Stadt im Osten kennt der gebürtige Kölner aus zahlreichen Besuchen, aber auch durch familiäre Verbindungen. Jetzt sei er dort von einem "hochkompetenten Team" freundlich aufgenommen worden, so Friesen. Er schätze Dresden als lebendige Stadt, liebe das Umland, aber vor allem seine neue Wirkungstätte als zentralen Ort der Kunstgeschichte. Dabei suche er nicht nur den Glanz in Dresden, sondern auch die Abgründe, die eigentlich "deutsche Abgründe" seien. Bildrechte: SKD/Estel/Klut

In Karlsruhe kuratierte Jacob-Friesen zahlreiche Sonderausstellungen, zuletzt die erfolgreiche große Landesschau über den Renaissance-Künstler Hans Baldung Grien. In Dresden freut er sich besonders auf die italienischen Maler der Epoche, die in den SKD mit Werken von Giorgone oder Tizian anders als in Karlsruhe reich vertreten seien. Diese Epoche sei einer seiner Studienschwerpunkte gewesen, die er nun wieder neu aufgreifen und an das Publikum vermitteln könne.

Bildrechte: SKD/Hans-Peter Klut

Touristen und Einheimische begeistern

Wobei Friesen auch hier betont, Menschen mit und ohne Vorkenntnisse für die Alten Meister begeistern zu wollen. Sein Anspruch sei es zudem, sowohl Einheimischen als auch Touristen die wertvollen und berühmten Schätze der SKD immer wieder vor Augen zu führen. Gerade entdecke er selber die Skulpturensammlung, die in der Sempergalerie nun mit "herrlichen Bezügen zwischen den Werken wunderbar aufgestellt" sei.