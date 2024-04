Eine Aktion, bei der Hundehaufen mit gelben Fähnchen markiert wurden, hat in Großenhain erste Erfolge verbucht. Wie das Büro des Oberbürgermeisters Sven Mißbach (parteilos) auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurde eine große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien ausgelöst. Man spreche in der Stadt darüber.