07:50 Uhr | Demonstranten aus Köln wollen friedlich protestieren

Unter den angereisten Gegendemonstranten sind auch Annie, Brian, Ala, Charlotte und Sam. Sie wollen friedlich, aber bestimmt gegen die AfD demonstrieren. Einige von ihnen sind das erste Mal auf einer Demo. Ihnen mache die AfD Angst, weil sie für Rassismus, Antisemtismus und gegen die Gleichberechtigung stehe. Bildrechte: Kathrin König

Wir wollen heute friedlich, aber bestimmt für Demokratie auf der Straße sein. Wir sind gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus. Stattdessen wollen wir für Vielfalt einstehen und den Menschen, die diskriminiert werden beistehen. Die Kälte nehmen wir in Kauf. Annie Demonstrantin aus Köln

07:45 Uhr | Immer wieder Durchbruchversuche

Zwischen Demonstranten und der Polizei kommt es in der Nähe des McDonald's kurz vor der B169 immer wieder zu Auseinandersetzungen bei dem Versuch, Straßen und Kreuzungen zu blockieren. "Unfassbar viel Dynamik und Energie hier drin", berichtet ein MDR-Reporter. Die Polizei schubst Demonstranten den Hang hinunter. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

07:40 Uhr | Züge aus Leipzig weiterhin sehr voll

Die Anreise per Zug nach Riesa gestaltet sich weiter schwierig. Nach MDR-Informationen sind die Züge in Leipzig völlig überfüllt, so dass viele Menschen nicht mitkommen. Die Polizei riegelt die Züge ab. Der RE50 aus Richtung Dresden war dagegen nicht so voll.

07:20 Uhr | Polizei setzt Hubschrauber und Drohnen ein

Um einen störungsfreien Zugang zu den Versammlungsflächen zu gewähren, setzt die Polizei eigenen Angaben zufolge einen Hubschrauber sowie Drohnen ein.

07:10 Uhr | Demonstranten blockieren offenbar B169

Auf der B169 blockiert offenbar eine Gruppe die Fahrbahn südlich von Riesa. Das haben sie auf Telegram mitgeteilt. Auch im Norden der Stadt soll es eine Blockade auf der B169 geben. Ein weiterer Versuch, die B169 zu blockieren, wurde von der Polizei gestoppt. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

07:00 Uhr | Polizei untersagt Pyrotechnik

Eine Gruppe von Gegendemonstranten ist auf dem Weg in Richtung Zufahrtstraße gestoppt worden, Pyrotechnik wurde abgebrannt. Der Einsatzleiter hält eine Ansprache: "Lauft zu eurem Versammlungspunkt. Aber wenn ihr unterwegs blockiert, werden wir hart dagegen vorgehen". Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

06:40 Uhr | Erste Gruppen von Gegendemonstranten unterwegs

Nach Schätzungen eines Reporters sind schon als 1.000 Gegendemonstranten vor Ort. Sie sammeln sich vor der Bühne, teilen sich in Gruppen auf und laufen zu den verschiedenen Versammlungspunkten. Neben der Bühne steht der Wasserwerfer bereit. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

06:10 Uhr | Polizei zieht Busse zu Kontrollen raus

Die Polizei zieht stichpunktmäßig ankommende Busse zu Kontrollen raus. Insgesamt sollen heute 200 Reisebusse für die Gegendemonstranten angemietet worden sein. Sie kommen unter anderem aus Göttingen, Aachen und Gießen. Sobald die Busse die Demonstranten abgesetzt haben, werden sie außerhalb der Innenstadt abgestellt und von der Polizei bewacht. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

06:00 Uhr | Polizei hat Großeinsatz gestartet

Die Polizeidirektion Dresden hat am frühen Morgen ihren Großeinsatz in und um Riesa gestartet. Wegen des AfD-Bundesparteitags und zahlreicher angemeldeter Gegenproteste wurden den Angaben zufolge rund um die Stadt Kontrollstellen eingerichtet. Mehrere Zufahrten Richtung Riesa sind gesperrt. Aus Leipzig kommend geht es nur durch das Nadelöhr bei Seerhausen über die B169. Nach Angaben eines MDR-Reporters treffen ständig Busse aus ganz Deutschland ein. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

05:30 Uhr | Regionalbahn aus Leipzig völlig überfüllt

Die erste Regionalbahn aus Leipzig in Richtung Riesa ist völlig überfüllt. Das berichten Augenzeugen MDR SACHSEN. Bildrechte: privat

05:10 Uhr | "Buntes Meißen" will sich AfD entgegenstellen

Der Verein "Buntes Meißen - Bündnis Zivilcourage" will sich dem AfD-Bundesparteitag nach eigenen Angaben "selbstbewusst" entgegenstellen. Es sei nötig, für die eigenen Werte einzustehen, sagte der Vorsitzende des Vereins, Bernd Oehler, am Freitag dem kirchlichen Kölner Internetportal Domradio. Dazu gehöre, die Menschenwürde zu verteidigen, die Nächstenliebe zu praktizieren und den Zusammenhalt zu fördern.



Oehler fürchtet, dass es aufgrund von rechter Gewalt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen könnte. "Wir hoffen, dass wir menschlich miteinander und politisch exakt miteinander umgehen können", so Oehler, der auch evangelischer Pfarrer in Meißen ist.

Wir hoffen, dass wir menschlich miteinander und politisch exakt miteinander umgehen können. Bernd Oehler evang. Pfarrer in Meißen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

05:00 Uhr | Knapp 20 Versammlungen angemeldet