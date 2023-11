Der Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden 2019 steht aus Sicht des Rechtsanwalts Butz Peters exemplarisch für die Macht der Berliner Remmo-Familie in Deutschland. Diese Bilanz zieht er in seinem neuen Buch "Der Clan und die Juwelen". Der Fall um den Juwelendiebstahl ist aus seiner Sicht einzigartig: "Bisher hat es noch nie so tiefe Einblicke in das Denken und in die Struktur der Remmos gegeben", erklärte Peters bei MDR KULTUR. Er hatte das Gerichtsverfahren als Prozessberichterstatter verfolgt.