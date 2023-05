Wissam Remmo, 26 Jahre alt, hat Geständnis abgelegt

Wissam Remmo wurde bereits wegen des spektakulären Münzdiebstahls aus dem Berliner Bodemuseum verurteilt. Bildrechte: imago images/Olaf Wagner

Wissam hat ein Geständnis abgelegt. Er hat zugegeben, zur Vorbereitung des Einbruchs mehrmals in Dresden gewesen zu sein. Dabei spähte er das Residenzschloss innen und außen aus. Der 26-Jährige gab außerdem zu, in Erlangen hydraulische Schneidgeräte gestohlen zu haben. Vor dem Einbruch ins Grüne Gewölbe habe er dann aber kalte Füße bekommen und die Geräte in Berlin in der Spree versenkt. Am Tattag - am 25.11.2019 - zündete Wissam im sogenannten Pegelhaus in Dresden einen Stromverteilerkasten an und schaltete so das Straßenlicht rund ums Residenzschloss aus.

Im Rahmen des ausgehandelten Deals beantragte die Staatsanwaltschaft für Wissam Remmo sechs Jahre und acht Monate Haft, die Verteidigung forderte fünf Jahre und neun Monate. Wissam sitzt gerade seine viereinhalbjährige Haftstrafe wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum ab.

Rabieh Remo, 29 Jahre alt, hat Geständnis abgelegt

Rabieh Remo gab zu, ins Grüne Gewölbe eingestiegen zu sein und eines der Tatfahrzeuge in einer Tiefgarage angezündet zu haben. Er dürfte daher auch verurteilt werden. Bildrechte: imago/Olaf Wagner

Rabieh hatte bereits im März 2022 ein Teilgeständnis abgelegt. Darin räumte er aber nur ein, bei der Vorbereitung, jedoch nicht beim eigentlichen Einbruch mitgemacht zu haben. Nach dem Deal, dem er zustimmte, gab er dann zu, einer der Haupttäter gewesen zu sein. Er sagte, dass er einer von den beiden Männern war, die ins Grüne Gewölbe eingestiegen sind. Außerdem gestand er, das Fluchtfahrzeug in der Tiefgarage eines Wohnhauses in Dresden-Pieschen angezündet zu haben. In der Vorbereitungsphase sei er relativ früh in die Planung eingestiegen. Rabieh war mehrmals in Dresden und hatte das Residenzschloss außen ausgespäht.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für ihn sechs Jahre und acht Monate Haft. Die Verteidigung forderte fünf Jahre und zehn Monate. Rabieh wird nach den Urteilen eventuell aus der U-Haft entlassen. Er muss seine Restschuld dann erst antreten, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Diese Haftverschonung ist Teil des Deals.

Bashir Remmo, 27 Jahre alt, hat Geständnis abgelegt

Bashir Remmo hat gestanden, am Coup beteiligt gewesen zu sein. Bildrechte: dpa

Bashir hat ein Geständnis abgelegt und zugegeben, beim Einbruch Schmiere gestanden zu haben. Er sei erst relativ spät in den Coup eingestiegen, als Ersatz für jemand anderen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für ihn fünf Jahre und zehn Monate, die Verteidigung ging mit dem Strafmaß mit. Bashir wird nach der Urteilsverkündung eventuell ebenfalls aus der U-Haft entlassen und tritt seine Restschuld dann erst mit Rechtskräftigkeit des Urteils an. Auch bei ihm war diese Haftverschonung Teil des Deals, den er eingegangen war.

M. Remmo, 24 Jahre alt, hat Geständnis abgelegt

M. Remmo dürfte nach Jugendstrafrecht zu einer geringeren Strafe verurteilt werden. Bildrechte: dpa

M. Remmo war zum Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt, daher wird er noch nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er hatte dem Deal zugestimmt und daraufhin ein Geständnis abgelegt. Der 24-Jährige hatte zugegeben, beim Einbruch Schmiere gestanden zu haben. Außerdem habe er das Fluchtfahrzeug, einen Audi, in der Tiefgarage mit angezündet.

Er behauptet von sich, der Ideengeber für den Einbruch gewesen zu sein. Ein Freund habe ihm nach einer Klassenfahrt von einem Besuch im Grünen Gewölbe und einem "krassen" großen grünen Diamanten erzählt. So sei die Idee für den Einbruch bei ihm entstanden. Später hätten andere diese aufgegriffen und weiterentwickelt. Als er mitbekam, dass da etwas hinter seinem Rücken läuft, habe er durchgesetzt, dass er mitmachen kann.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für ihn vier Jahre und sechs Monate. Die Verteidigung forderte eine Strafe von vier Jahren. Er wird nach der Urteilsverkündung eventuell aus der U-Haft entlassen und muss seine Restschuld dann wahrscheinlich ebenso erst mit Rechtskräftigkeit des Urteils antreten. Das war Bestandteil seines Deals.

A. M. Remmo, 24 Jahre alt, bestreitet Beteiligung am Coup

A. M. Remmo ist einer von Zweien, der sich nicht am Deal mit der Staatsanwaltschaft beteiligt hat. Er behauptet, er sei am Tattag nicht dabei gewesen. Bildrechte: dpa

Auch für A. M. Remmo, den Zwillingsbruder von M. Remmo, gilt das Jugendstrafrecht. Er hatte im Gegensatz zu den anderen Angeklagten dem Deal nicht zugestimmt. A. M. Remmo behauptet, dass er beim Einbruch nicht dabei war. Er habe zwar von dem Diebstahl gewusst und auch Äxte und andere Dinge dafür besorgt, aber am eigentlichen Coup sei er nicht beteiligt gewesen. Das sieht die Staatsanwaltschaft anders. Sie gehe davon aus, dass A. M. der fünfte am Coup beteiligte Mann sei. Die Staatsanwaltschaft will ihn deswegen als Mittäter und nicht nur wegen Beihilfe verurteilen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für A. M. Remmo unter Einbeziehung einer alten Bewährungsstrafe eine Einheitsjugendstrafe von sechs Jahren. Außerdem soll er wegen Fluchtgefahr nicht nach der Urteilsverkündung aus der U-Haft entlassen werden. Die Verteidigung forderte eine Strafe von drei Jahren und sechs Monaten sowie Haftverschonung.

Ahmed Remmo, 25 Jahre alt, hat ein Alibi für den Tattag

Ahmed Remmo wird mit großer Wahrscheinlichkeit freigesprochen. Aktuell ist er wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Bodemuseum in Berlin in Haft. Bildrechte: IMAGO / Olaf Wagner

Ahmed Remmo hat offenbar ein Alibi für die Tatnacht. Er war am 25.11.2019 in Berlin in der Notaufnahme einer Klinik. Bei ihm ist deshalb mit einem Freispruch zu rechnen, weil gegen ihn auch keine objektiven Beweise wie zum Beispiel DNA-Spuren vorliegen.