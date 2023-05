Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben die Verteidiger die Staatsanwaltschaft am Dienstag scharf kritisiert. Sie soll sich nicht an die Ende 2022 vereinbarte Absprache gehalten haben, sagte einer der Anwälte in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Dresden. Unter anderem seien höhere Strafmaße beantragt worden als abgesprochen. Von dem Moment an, in dem die Rückgabe des Schmuckes erfolgt sei, habe sich die Staatsanwaltschaft von der juristischen Verständigung gelöst, hieß es in den Plädoyers. Für einen der Angeklagten beantragten die Verteidiger zudem Haftverschonung.