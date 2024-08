Bei dem internationalen Fotografie-Wettbewerb wurden unter den 16 Finalistinnen und Finalisten drei Preise vergeben.

Zudem wurde eine iranische Fotografin als Residenzpreisträgerin ausgezeichnet.

Eine Auswahl der Portraits ist in den Technischen Sammlungen sowie weiteren Orten in Dresden zu sehen.

"Portraits", der internationale Wettbewerb für Portraitfotografie, hat sich längst einen Namen gemacht. In seinem neunten Jahrgang steht er unter dem Thema "Singularity" und bedient - oder provoziert? - das Einzigartige. Zwar könnte man meinen, Portraits seien ohnehin einzigartig, was unbestreitbar ist, doch wenn ein Wettbewerbsmotto dies ausdrücklich postuliert, darf eine dezidierte Umsetzung erwartet werden. Bewerberinnen und Bewerber aus zahlreichen Ländern Asiens, Europas sowie aus Nordamerika haben diesen Anspruch erfüllt.

Fotografie-Wettbewerb weltweit bekannt

Der gemeinsam von den Technischen Sammlungen Dresden mit den Europäischen Zentrum der Künste Hellerau und der Kunstagentur Dresden als dem ursprünglichen Ideengeber betriebene Wettbewerb hat längst weltweite Aufmerksamkeit erlangt, wie auch von der diesjährigen Finalistenausstellung wieder unter Beweis gestellt wird.

Diese Breite, die wir hier in Dresden zeigen können, ist wirklich einzigartig. Wir haben Positionen zeitgenössischer Fotografie aus Kirgisistan, der Türkei, dem Iran, aus New York und natürlich auch aus Deutschland versammelt. "Portraits"-Initiator Martin Morgenstern über den aktuellen Jahrgang

Aus dem Fundus der zahlreichen Einreichungen haben die Arbeiten von Frank Krems (1. Preis), Anja Engelke (2. Preis) und Huseyin Ovayolu (3. Preis) die Jury am meisten überzeugt. Der mit 5.000 Euro Erstplatzierte beeindruckte mit einer erschütternden Fotoserie namens "Spezial Operation", die sich den Opfern von Russlands bekanntlich unter diesem Titel verbrämten Angriffskrieg auf die Ukraine widmet.

Bildrechte: Louise Amelie

Iranische Fotografin in Hellerau geehrt

Als Residenzpreisträgerin wurde die aus dem Iran stammende Fotografin Nazanin Hafez für ihre Serie "Discrete" gekürt. Damit verbunden sind eine Einzelausstellung sowie ein Aufenthaltsstipendium im Festspielhaus Hellerau. Nazanin Hafez, geboren in Shiraz, hat Medienkunst und Design in Mainz studiert und begründet ihre Teilnahme am Wettbewerb so: "Das Thema hat mich auf jeden Fall interessiert, da ich schon seit mehreren Jahren Portraits mache, die Beziehungen zwischen Menschen und digitalen Medien zeigen."

Bildrechte: Nazanin Hafez

Die von ihr portraitierten Menschen sitzen zumeist im Halbdunkel, eingetaucht in fast schwarzen Räumen. Nur ihre Gesichter, meist nachdenklich, manchmal auch traurig, erstrahlen in hellem Glanz. Das weckt Gedanken an Rembrandt, den Meister des Lichts, doch die Fotografin hat ausnahmslos Mobiltelefone und deren Displays als Lichtquellen genutzt. Eine verblüffende Wirkung.

Technische Sammlungen zeigen Portraits

Die Fotografin erklärt: "Ich habe mich vor allem für moderne Einsamkeit interessiert, auch für den fast permanenten Kontakt der Menschen mit digitalen Medien. Inzwischen ist das beinahe überall auf der Welt dasselbe." Inmitten der Fülle von Fotografien höchst unterschiedlicher Handschriften bilden die drei Arbeiten von Nazanin Hafez, die in den Technischen Sammlungen Dresden zu sehen sind, geradezu einen Ruhepol.

Ich habe mich vor allem für moderne Einsamkeit interessiert Fotografin Nazanin Hafez über ihre Serie "Discrete"

Über die Einzelausstellung sowie ihr das Arbeitsstipendium in Hellerau freut sich die Künstlerin in besonderer Weise: "Das ist eine schöne Möglichkeit, auch mit Künstlern aus Dresden in Kontakt zu kommen."

Politische Dimension von Fotografie

Vor ihrer dortigen Residenz will sie aber nochmal in den Iran reisen, wie sie im Gespräch mit dem MDR erläutert. "Ich werde demnächst wieder dort sein und ein neues Thema anfangen, um mich fotografisch dem Thema Umwelt zu widmen." Die sei im Iran weniger wegen der Klimaerwärmung belastet, sondern viel mehr wegen des Missmanagements der Regierung.

Bildrechte: TSD/Foto: Sophie Arlet

Während die grazile Fotografin darüber berichtet, ist förmlich zu ahnen, wie sie auf die geschundene Heimat ihrer Familie und ihrer Freunde blickt: "Da sind so große Flüsse und Seen, noch größer als Bodensee hier in Deutschland, die sind völlig ausgetrocknet. Man darf das eigentlich gar nicht äußern, denn das ist ein Tabuthema für die Regierung, weil Umwelt im Iran etwas total Politisches ist."

Zahlreiche Ausstellungen in ganz Dresden

Politisch ist natürlich auch der Fotowettbewerb "Portraits", selbst wenn dies nicht ausdrücklich auf dessen Fahnen geschrieben steht. Initiator Martin Morgenstern ist stolz auf den aktuellen Jahrgang: "Diese Breite, die wir hier in Dresden zeigen können, ist wirklich einzigartig. Wir haben Positionen zeitgenössischer Fotografie aus Kirgisistan, der Türkei, dem Iran, aus New York und natürlich auch aus Deutschland versammelt."

In den kommenden Wochen werden an mehreren Stellen in Galerien, Fotostudios sowie im Kulturrathaus von Dresden noch einige kleine Satellitenausstellungen eröffnet. Im nächsten Jahr steht bereits der 10. Jahrgang von "Portraits" an, durchaus ein guter Grund zum Feiern für die Veranstalter und alle künstlerisch Beteiligten. Bildrechte: TSD/Foto: Sophie Arlet

Weitere Informationen Jahresausstellung "Portraits – Hellerau Photography Award"



Adresse:

Technische Sammlungen Dresden

Junghansstraße 1-3, 01277 Dresden



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr

montags geschlossen