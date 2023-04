Nadine Schaffrath: "Wir wollen jugendliche Raubstraftäter in der Stadt Dresden so schnell wie möglich zurückdrängen. Dabei konzentrieren wir uns in der Ermittlungsarbeit auf die Rädelsführer. Das sind diejenigen, die mehrere Raubstraftaten begangen haben. Wir haben in der Vergangenheit viele Nachahmertaten erlebt. Wir ermitteln momentan gegen 107 unterschiedliche Tatverdächtige, darunter ungefähr 15 Rädelsführer. Wenn wir die aus dem Umfeld herauslösen und von der Straße wegbekommen können, erhoffen wir uns die zu beobachtende Spiralwirkung zu stoppen."