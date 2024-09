Da standen vier ältere Männer in leuchtenden Anzügen auf einer Bühne hinter ihren Keyboards. Klingt wenig spektakulär? Und doch war es absolut spannend. Zum einen, weil es nicht irgendwelche Männer waren, sondern eben Kraftwerk. Jene deutsche Musikgruppe also, die in den 70ern und 80ern definiert hat, dass und wie die Worte "elektronisch" und "Musik" zusammengehören.

Nicht zuletzt experimentierte Kraftwerk schon früh mit der eigenen Bühnenpräsenz: Die vier technikaffinen Musiker beschlossen, sich von beweglichen Figuren robotergleich auf der Bühne vertreten zu lassen und wollten sich so wohl auch ein bisschen überflüssig machen – ein Plan der offenkundig nicht so ganz aufging. Wie das Konzert in Dresden nun bewies.

Und zum zweiten ist da natürlich dieser ganz besondere Ort: die Semperoper in Dresden. Schon seit einiger Zeit suchen sich Kraftwerk für ihre Konzerte nur noch ganz spezielle Orte aus. In einfachen Konzerthallen, wie noch 2015 im Leipziger Haus Auensee, treten sie nicht mehr auf. Da muss es schon das Museum Of Modern Art in New York, die Nationalgalerie in Berlin oder zuletzt das Schloss Schönbrunn in Wien sein. Die Semperoper hat am Samstag ganz hervorragend in diese Linie gepasst.