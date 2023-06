An mindestens fünf Kirchen in Dresden sind in der vergangenen Woche die Blitzableiter mutwillig beschädigt worden. Die Polizeidirektion Dresden prüfe derzeit mögliche Zusammenhänge und gehe von besonders schweren Fällen eines Buntmetalldiebstahls aus, teilten die Vertretungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche und des Katholischen Dekanats in Dresden am Montag mit. In Kaditz wurde das Diebesgut jedoch auf dem anliegenden Friedhof gefunden.