Die evangelische Innenstadtgemeinde Görlitz hat zu Spenden für die verwüstete Frauenkirche aufgerufen und ein Spendenkonto eingerichtet. Unbekannte waren in der Nacht zu Montag in die Kirche eingebrochen und hatten unter anderem Vitrinen zerschlagen, Orgelpfeifen herausgerissen und Statuen zerstört. Die Höhe des Schadens insbesondere an Orgel und Altar sowie an der Bausubstanz ist noch unklar. Er soll nach Angaben der Polizei Görlitz nun von Gutachtern geklärt werden.