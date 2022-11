Es ist nicht so, dass der Roboter operiert, sondern der Chirurg, der am Roboter sitzt. Man sitzt an einer Konsole und blickt durch eine Kamera auf ein dreidimensionales Bild. Teilweise sieht man mit der Kamera besser als mit dem bloßen Auge. Mit der Konsole steuere ich die Instrumente. Dabei filtert der Roboter die natürlichen Hand-Mikrobewegungen komplett heraus. Somit ist präzises Operieren möglich. Zunehmend können Sie auch Farbstoffe benutzen, um sich anatomische Grenzen aufzeigen zu lassen. Damit sehen Sie noch besser. Das alles sind enorme Vorteile. Diese Art der OPs nennen sich Schlüsselloch-Operationen. Sie sparen sich also auch den großen Schnitt an der Seite und der Patient hat weniger Schmerzen.