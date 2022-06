An zwei Tagen mussten jeweils innerhalb von viereinhalb Stunden drei Aufgaben gelöst werden. Auf dem Programm standen unter anderem Kombinatorik, Gleichungssysteme und geometrische Beweise. Oliver Eckstädt verfolgte dabei stets vor allem ein Ziel: möglichst wenig zu schreiben.

"Je komplizierter die Aufgabe ist, desto kürzer ist der Beweis. Am besten schaut man sich die Aufgabe an und hat dann schon eine Idee", sagt Eckstädt, der während der mehrstündigen Prüfungen Prioritäten setzten musste: "Das waren auf jeden Fall schwere Aufgaben. Ich habe erstmal die erledigt, die leicht waren und an den anderen immer gearbeitet, wenn ich gerade einen Einfall hatte."