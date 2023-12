In Herrnhut hat der Dachstuhl eines Hauses gebrannt. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonnabend mitteilte, sind Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen in den Ortsteil Strahwalde ausgerückt. Verletzt wurde niemand. Die Eigentümer haben sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus befunden.