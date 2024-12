Landstallmeisterin Kati Schöpke: "Wir werden Zuchtveranstaltungen durchführen wie Stutenbuchaufnahmen, Fohlenchampionate oder auch die Hengstkörung - die vornehmlich in der kalten Jahreszeit hier drinnen. " Zudem würden auch Pferdesportveranstaltungen in der neuen Halle geplant. Damit Besucher im Winter nicht frösteln, bekommt die neue Halle eine innovative LED-Infrarotheizung, entwickelt von Volker Fischer vom Staatlichen Sächsischen Immobilien- und Baumanagement.

Die LED-Infrarottechnik soll 20 Prozent weniger Strom verbrauchen als herkömmliche Deckenstrahler. Die Technik gibt es den Angaben nach so noch nicht am Markt, gefertigt wurden die wärmenden Bildschirme deshalb in Heidenau.