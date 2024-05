Zwei Menschen sind am Dienstagabend bei einem Autounfall im Landkreis Meißen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 17:30 Uhr ein Pkw auf der B6 in Scharfenberg in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto stieß mit voller Wucht gegen einen Baum.