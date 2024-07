"Wir sind vorsichtig optimistisch und wollen natürlich gewinnen", hatte Imker Rico Heinzig vor dem Verkündungstermin MDR SACHSEN gesagt. Anlass dazu habe ihm der Vorsitzende Richter Markus Schlüter gegeben, der im Juni in weiten Teilen den Argumenten der Vorinstanz gefolgt war, indem er sagte: "Wir meinen schon, dass die Werbung eine Kritik an der Sendung ist und nicht weil 'Aufmerksamkeit erzeugt werden soll'." Zudem bestätigte der Senat den satirischen Charakter, der erkennbar werde. Es gehe dem Imker nicht darum, Böhmermann als Werbeträger auszunutzen, sondern die Honig-Satire beziehe sich auf eine konkrete Sendung.

Anlass für den Streit war Böhmermanns Magazin-Sendung im November 2023, in der er die Firma des Meißners Rico Heinzig namens Myhoney Bio-Imkerei in Wort und Video kritisierte und ihr vermeintliches Engagement für Nachhaltigkeit und Artenschutz vorwarf. Wörtlich hieß es: "So, auch wenn es wie Naturschutz aussieht und vor allem so aussehen soll, ist dieses ganze Honigbienenangesiedel nichts anderes als 'beewashing'". Es handele sich um Werbung, Geld und Business.