Im Ammonhof in Dresden, einem Bürogebäude, in dem auch der Radiosender Radio Dresden seinen Sitz hat, ist nach Angaben von Zeugen am Tatmorgen ein bislang unbekannter Mann ins Gebäude eingedrungen. Er zielte nach MDR-Informationen mit der Waffe auf Unbeteiligte und hatte nach Aussage eines Zeugen eine Geisel bei sich. Der Täter schoss demnach auf die Glasscheibe der Tür und versuchte sie zu öffnen. Währenddessen konnte der Zeuge fliehen und rief die Polizei.

Die Mitarbeitenden des Radios konnten sich laut Polizeiangaben in Sicherheit bringen. Der Täter bewegte sich daraufhin in die nahegelegene Altmarktgalerie. Gegen 12 Uhr bereiteten sich Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor der Altmarktgalerie für einen Einsatz vor. Nach Informationen von Radio Dresden hat die Polizei Kontakt zum Geiselnehmer.

In Dresden-Prohlis wurde indes in einem Mehrfamilienhaus eine leblose Frau aufgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. "Tatverdächtig ist der 40-jährige deutsche Sohn der Frau. Aus ermittlungstaktischen Gründen sind derzeit keine weiteren Angaben insbesondere zum Tathergang oder Motiv möglich", heißt es aus der Polizeidirektion Dresden. Die Lage in der Dresdner Innenstadt steht nach Informationen der Polizei in Zusammenhang mit dieser Tat.