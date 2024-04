Insgesamt wurden beim 36. Filmfest Dresden 16 Preise im Wert von insgesamt 72.000 Euro vergeben, zehn Goldene Reiter und sechs Sonderpreise. Acht Jurys sowie das Publikum wählten dabei ihre Favoriten aus 60 Kurzfilmen jeweils im Nationalen, Internationalen und Mitteldeutschen Wettbewerb aus. Die feierliche Preisverleihung fand im Filmtheater Schauburg statt. Alle Preisträgerfilme werden am Sonntag, 21. April 2024, im Filmtheater Schauburg, im Programmkino Ost, im Kino im Kasten sowie im Zentralkino in Dresden gezeigt.

Goldener Reiter Bester Animationsfilm "La Perra" von Carla Melo Gampert (Frankreich, Kolumbien 2023) Preisgeld: 7.500 Euro Goldener Reiter Bester Kurzfilm "Alien0089" von Valeria Hofmann (Chile/Argentinien 2023) Preisgeld: 7.500 Euro Goldener Reiter des Publikums "Zima" Tomasz Popakul, Kasumi Ozeki (Polen 2023) Preisgeld: 3.000 Euro Goldener Reiter der Jugendjury "As Miçangas" ("The Beads") von Rafaela Camelo, Emanuel Lavor (Brasilien 2023) Preisgeld: 2.000 Euro

Sächsischer Filmförderpreis

"Sensitive Content" von Narges Kalhor (Deutschland 2023)

Preisgeld: 20.000 Euro



DEFA-Förderpreis Animation

"Zoopticon" von John Frickey, Thies Mynther, Sandra Trostel (Deutschland 2023)

Preisgeld: 3.000 Euro



ARTE Kurzfilmpreis

"The Un-Chaotic Cabinet that Wishes for me to Sleep" von Cillian Green (Irland 2023)

Preisgeld: 6.000 Euro (zum Ankauf eines Films)



"voll politisch"-Kurzfilmpreis für demokratische Kultur

"Mast-Del" von Maryam Tafakory (Iran, Großbritannien 2023)

Preisgeld: 3.000 Euro



LUCA-Filmpreis für Geschlechtergerechtigkeit

"My Orange Garden" von Anna-Sophia Richard (Deutschland 2023)

Preisgeld: 2.000 Euro



Dresdner Kurzfilmpreis des Verbandes der deutschen Filmkritik

"Mast-Del" von Maryam Tafakory (Iran, Großbritannien 2023)

Preisgeld: undotiert