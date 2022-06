Der Prozess gegen fünf JVA-Beamte nähert sich seinem Ende. Noch stehen zwei Verhandlungstage aus. Am Freitag wird ein Zeuge, ein Polizeibeamter vor dem Amtsgericht in Dresden vernommen, sagte Amtsgerichtssprecherin Richterin Birgit Keeve MDR SACHSEN.

Rebecca Stange leitet seit Anfang 2021 die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Dresden. In ihrer Behörde arbeiteten die Angeklagten.

An einem früheren Verhandlungstag hatte die Dresdner JVA-Chefin Rebecca Stange die Darstellungen der Angeklagten als "völlig abwegig" bezeichnet. Schläge an empfindlichen Stellen seien kein Mittel, um die Körperspannung von Inhaftierten zu brechen. Damit widersprach sie der Behauptung der Verteidigung der Angeklagten, dass "die Nieren ausklopfen" oder "den Boden küssen" übliche Maßnahmen im JVA-Alltag seien. Stange wurde erst 2021 nach den mutmaßlichen Gewalttaten Chefin der JVA Dresden.

Der schwerwiegendste Vorwurf in der Anklage, der nicht alle suspendierten Beamten betrifft, lautet auf "gefährliche Köprerverletzung im Amt". Der normale Strafrahmen dafür reiche von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Haft. Zu etwaigen Strafen für die Angeklagten wollte sich das Amtsgericht vor dem Urteil nicht äußern. Die Verhandlung am kommenden Montag, dem letzten Prozesstag, wird laut Amtsgericht in den Hochsicherheitssitzungssaal am Hammerweg in Dresden verlegt.