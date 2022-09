Am Dresdner Amtsgericht beginnt am Mittwochmorgen der Prozess um die illegale Gründung einer Krankenkasse. Die Staatsanwaltschaft rechnet die drei Angeklagten der Reichsbürgerszene zu. Reichsbürger erkennen die staatliche Ordnung der Bundesrepublik nicht an. Sie hatten deshalb eine eigene Krankenkasse gegründet, in der sich die Mitglieder mit ihren Beiträgen gegenseitig versichern sollten. Drei weitere Personen sind der Beihilfe angeklagt. Laut Anklage war allen bewusst, dass sie nicht die Mittel zur Finanzierung der Leistungen aufbringen konnten und auch keine Erlaubnis zum Betrieb einer Krankenversicherung hatten.