Ungefähr 80 Tierarten tummeln sich derzeit noch in dem schon länger baufälligen Gebäude, das 1961 eröffnet wurde. Es gebe keine Dämmung in dem 430 Quadratmeter großen Tierhaus, meint Ludwig. Außerdem müssten die Tiere bei relativ hohen Temperaturen von 25 Grad oder höher gehalten werden. Reptilien aus Südostasien brauchen es sogar nachts warm und feucht, deswegen stehen viele Wärmestrahler und UV-Lampen in dem Gebäude.