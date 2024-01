Angefertigt wurde die zierliche Kanne in der Qing-Zeit, um 1700, in China. Sie gehört zu den Glanzstücken der Dresdner Porzellansammlung und ist im Zwinger zu bewundern. August der Starke ließ die Sammlung in seiner Amtszeit zusammentragen; er war nach eigener Aussage der maladie de porcelaine – also der krankhaften Liebe zum Porzellan – verfallen. Angesichts eines Kunstwerkes, wie der originellen Teekanne, erscheint das schon möglich.