Aber es auch gibt auch erfreuliche Nachrichten. Die Produktion der Module in Deutschland habe sich laut Prof. Gottschalg im vergangenen Jahr verdoppelt. 2021 hat die Schweizer Firma Meyer Burger wieder angefangen, am Standort Bitterfeld-Wolfen Solarzellen zu produzieren - und hat für die Zukunft im "Solar Valley" ehrgeizige Ausbauziele . Dazu boomen auch das Dresdner Unternehmen Solarwatt sowie der Chemnitzer Modulhersteller Heckert Solar. In Thüringen wiederum produziert die fränkische Firma Sunset Solar am Standort Löbichau bei Gera. "Mitteldeutschland ist das Herz der deutschen Solarindustrie", resümiert Ralph Gottschalg.

Prof. Ralph Gottschalg vom Fraunhofer CSP. Bildrechte: Fraunhofer CSP

Der Fraunhofer-Forscher erwartet eine Steigerung der installierten Photovoltaik von fünf auf rund 20 Gigawatt in den kommenden Jahren – wie auch von der Denkfabrik Agora Energiewende gefordert. "Aber diese Steigerungen brauchen wir auch, wenn wir unseren Strombedarf weiter decken wollen", so Gottschalg. Gerade wenn man sich die derzeitigen Probleme im Energiesektor etwa durch den Krieg in der Ukraine anschaut. Statt einer Vervierfachung wäre allerdings laut dem Experten eher eine Verzehnfachung nötig. Dafür müsste die Politik noch bessere Rahmenbedingungen setzen, etwa durch eine günstigere Steuergesetzgebung.



Am CSP wird dabei gerade verstärkt an farbigen Modulen geforscht, damit diese später mal etwa an denkmalgeschützten Gebäuden angebracht werden können. Dort könnten sie Ziegel ersetzen und damit die Ästhetik der Häuser nicht so stören wie herkömmliche Module. Auch an Kunstwerken auf PV-Anlagen werde gerade gearbeitet, so Ralph Gottschalg: "Das wird uns bei der Energiewende nicht entscheidend weiterbringen, sieht aber toll aus." Wichtiger sei insgesamt eine häufigere Installation von Modulen an Gebäuden, etwa auch in Kombination mit Wärmepumpen, um das Stromnetz zu entlasten. Allerdings bedeutet dies auch höhere Kosten bei der Installierung. Ein weiteres spannendes Thema seien die Nutzung von renaturierten ehemaligen Braunkohle-Abbaugebieten für die Photovoltaik – entweder an Land oder sogar schwimmend auf den neu entstandenen Seen. "Da ist das Aussehen der Module zum Glück relativ egal."