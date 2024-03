Mehr als zehn Meter geht der Blick in die Tiefe, bevor er am Boden ankommt. Unten in der Grube arbeiten Bauarbeiter im Zweischicht-System an dem Vortrieb des Kanals. Etwa 40 Meter schaffen sie am Tag. Seit Start der Bohrarbeiten im Februar sind die ersten 1.000 Meter geschafft , berichtet Denny Weber, Bauleiter von der Tiefbaufirma Braumann. An diesem Freitag werde der erste Abschnitt beendet. Bis zur geplanten Fertigstellung des Kanals im August 2026 müssen noch vier weitere Abschnitte folgen.

Auf dem Betriebsgelände der Kläranlage in Kaditz wird das Abwasserrohr derzeit teils unteridisch und teils in einem offenen Graben verlegt. Bis zum Jahr 2026, wenn TSMC in Dresden sein Werk eröffnen will und Infineon den Ausbau abschließt, sollen die Arbeiten an dem Abwasserkanal beendet sein, so Fiedler. Neben dem Altstädter und dem Neustädter Abfangkanal entsteht damit ein dritter großer Abfangkanal in Dresden. Bei Letzterem stehe die Stadt unter Druck, sagte Seiler. "Wenn wir nicht rechtzeitig fertig werden, kann Infineon die Produktion in dem neuen Modul nicht hochfahren."