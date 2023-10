Bildrechte: dpa

Abwasserkonzept bis 2038 Dresden baut Klärwerk Kaditz wegen Chipindustrie aus

Hauptinhalt

19. Oktober 2023, 17:20 Uhr

Der Wasser- und Abwasserbedarf der wachsenden Chipindustrie in Dresden ist enorm. Schon bisher spülen die Halbleiterwerke so viel Abwasser in die Kanäle wie 250.000 Menschen. Dresden reagiert jetzt mit dem Ausbau der Infrastruktur und hat ein Konzept bis 2038 vorgelegt. Kernstück ist der Ausbau des Klärwerks in Kaditz.