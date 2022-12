Ein 28 Jahre alter Mann aus Dresden, der im Darknet nach einem Auftragsmörder gesucht und einen Auftrag erteilt hatte, ist zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte habe sich der versuchten Anstiftung zum heimtückischen Mord schuldig gemacht, begründete das Berliner Landgericht am Donnerstag seine Entscheidung. Umgebracht werden sollte der Lebensgefährte eines Mannes, in den sich der 28-Jährige verliebt hatte. Der Angeklagte habe "alles in seiner Macht Stehende getan, um eine rasche Umsetzung seines Auftrags zu erreichen", hieß es im Urteil. Er sei allerdings auf eine Betrugsseite hereingefallen.