Am Montagnachmittag werden in Dresden zum 8. Mal die Tische fürs Gastmahl "Dresden is(s)t bunt" gestellt und mit Köstlichkeiten aus aller Welt gedeckt. Die Riesentafel aus Biertischen wird sich - auch bei Regenwetter - einen halben Kilometer lang über die Augustusbrücke und den Schlossplatz ziehen. Rund 200 Organisationen, 111 Kulturpartner und knapp 100 Sponsoren haben den Abend vorbereitet. "Das Wetter wird in diesem Jahr vielleicht weniger mitspielen als in den letzten Jahren, aber das Gastmahl findet wie vorgesehen statt", informierten die Veranstalter, die Cellex Stiftung. Mit Schirmen, Planen und Folien zum Abdecken der Tische sei man gut gerüstet. Den Besuchern wurden gebeten: "Statten Sie sich gut aus, um dem angekündigten Regen zu trotzen."