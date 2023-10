Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft verurteilt. Wie das Rathaus in einer Mitteilung am Sonnabend verbreitete, bezeichnete Hilbert die Tat als menschenverachtende Versuche, zu stören. Solche Aktionen seien völlig unakzeptabel und vehement zu ahnden - bei allen Herausforderungen, die die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen hat. Hilbert zufolge, wird die Stadt weiter Menschen helfen, die Hilfe brauchen.

Die frühere Mittelschule im Dresdener Stadtteile Klotzsche soll nach den Plänen der Stadt Flüchtlinge beherbergen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonnabend versucht, in dem Gebäude einen Brand zu legen.

Nach dem Anschlag hat sich am späten Sonnabend vor der Schule eine spontane Demo an der Schule eingefunden. Nach Polizeiangaben hatten sich rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelt. Sie wollten laut den Veranstaltern aus dem linken Spektrum ein Zeichen setzen gegen rechten Hass und ihre Solidarität mit Flüchtlingen zeigen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte die Polzei MDR SACHSEN.

Unbekannte haben zuvor in der Nacht zu Sonnabend in Dresden versucht, eine als Flüchtlingsunterkunft geplante leer stehende Schule in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilte, kletterten die Täter über einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der leerstehenden ehemaligen Mittelschule in der Alexander-Herzen-Straße im Stadtteil Klotzsche.