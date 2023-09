Gewalt in der Asylunterkunft Wie kann Sachsen Geflüchtete besser schützen?

Menschen, die in leitenden Funktionen in der Flüchtlingshilfe arbeiten oder in Bund und Ländern in leitender Funktion mit dem Thema befasst sind, kamen in Dresden zum Fachtag "Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften" zusammen. Bildrechte: Katalin Valeš/Mitteldeutscher Rundfunk