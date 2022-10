Flugverkehr Lärm um Flughafen in Leipzig soll mobil gemessen werden

In seinem ersten Jahr hat Puchmüller zahlreiche Gespräche mit Initiativen, Bürgerinnen und Bürgern sowie mit dem Flughafen, der Flugsicherung, den Fluggesellschaften und dem Logistik-Riesen DHL geführt. Der Fluglärmschutzbeauftragte dazu: "So hat sich ein Gesamtbild über die Lage am Flughafen Leipzig ergeben. Ich habe Stellschräubchen gesucht, wo man was verändern kann."